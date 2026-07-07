Полска антикорупционна активистка е убита в Еквадор?

Смъртта на полската антикорупционна активистка Моника Силва Кониушек в Еквадор най-вероятно е резултат от убийство. Това съобщи говорител на полската прокуратура, която участва в разследването, предаде Франс прес.

Според предварителния доклад от аутопсията, изпратен от еквадорските власти, "смъртта най-вероятно е резултат от умишлено действие, извършено от трети лица".

41-годишната Кониушек живееше в Еквадор от десет години. Тя беше намерена мъртва през юни в дома си в крайбрежния град Монтанита, а името ѝ беше свързано с разследвания на предполагаеми корупционни практики на местно ниво.

Първоначално местни медии съобщиха, че властите работят и по версия за самоубийство. Близки и приятели на активистката обаче твърдят, че тя е получавала заплахи за убийство заради работата си срещу корупцията и в защита на околната среда.

Като председател на фондацията "Интегридад" Кониушек е работила активно по случаи, свързани с незаконно завземане и продажба на земи, включително територии със защитен статут.

След смъртта ѝ Делегацията на Европейския съюз в Еквадор призова за "бързо, задълбочено, независимо и прозрачно разследване", което да изясни обстоятелствата около случая и да установи отговорните лица.

Разследването се води паралелно от полските и еквадорските власти, пише БТА.