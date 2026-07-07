Полска антикорупционна активистка е убита в Еквадор?

Смъртта на полската антикорупционна активистка Моника Силва Кониушек в Еквадор най-вероятно е резултат от убийство. Това съобщи говорител на полската прокуратура, която участва в разследването, предаде Франс прес.
Според предварителния доклад от аутопсията, изпратен от еквадорските власти, "смъртта най-вероятно е резултат от умишлено действие, извършено от трети лица".
41-годишната Кониушек живееше в Еквадор от десет години. Тя беше намерена мъртва през юни в дома си в крайбрежния град Монтанита, а името ѝ беше свързано с разследвания на предполагаеми корупционни практики на местно ниво.
Първоначално местни медии съобщиха, че властите работят и по версия за самоубийство. Близки и приятели на активистката обаче твърдят, че тя е получавала заплахи за убийство заради работата си срещу корупцията и в защита на околната среда.
Като председател на фондацията "Интегридад" Кониушек е работила активно по случаи, свързани с незаконно завземане и продажба на земи, включително територии със защитен статут.
След смъртта ѝ Делегацията на Европейския съюз в Еквадор призова за "бързо, задълбочено, независимо и прозрачно разследване", което да изясни обстоятелствата около случая и да установи отговорните лица.
Разследването се води паралелно от полските и еквадорските власти, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.