Главният инженер на Запорожката АЕЦ е бил убит от украински дрон в близост до централата, заяви ръководителят на руската държавна агенция за атомна енергия „Росатом" Алексей Лихачов, предаде Ройтерс.

Лихачов каза в изявление, че украински дрон е ударил служебен автомобил между територията на централата и град Енергодар, в резултат на което е бил убит главният инженер Александър Яковлев и шофьорът, информира БТА.

Миналия петък Кремъл обвини Украйна, че ескалира "терористични" действия срещу електроцентралата, завзета от Русия като част от военното ѝ нахлуване на украинска територия през 2022 г., отбелязва Ройтерс.