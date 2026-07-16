BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 20

Главният инженер на Запорожката АЕЦ е бил убит от украински дрон

Кремъл обвини Киев, че ескалира "терористични" действия

16.07.2026 | 07:45 ч. 27
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Главният инженер на Запорожката АЕЦ е бил убит от украински дрон в близост до централата, заяви ръководителят на руската държавна агенция за атомна енергия „Росатом" Алексей Лихачов, предаде Ройтерс.

Лихачов каза в изявление, че украински дрон е ударил служебен автомобил между територията на централата и град Енергодар, в резултат на което е бил убит главният инженер Александър Яковлев и шофьорът, информира БТА.

Свързани статии

Миналия петък Кремъл обвини Украйна, че ескалира  "терористични" действия срещу електроцентралата, завзета от Русия като част от военното ѝ нахлуване на украинска територия през 2022 г., отбелязва Ройтерс.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

запорожка аец главен инженер дрон Киев убит
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem