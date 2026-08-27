Зеленски призовава за засилване на противоракетната отбрана след нощната атака на Русия

След поредната руска въздушна атака през нощта, президентът на Украйна Володимир Зеленски призова партньорите да засилят противовъздушната отбрана на Украйна, включително чрез механизма PURL. Той публикува пост във Фейсбук, цитиран от "Украинформ".

Той подчерта, че тази седмица европейските съюзници на Украйна са взели важни решения за укрепване на противовъздушната отбрана на страната.

„Русия продължава да инвестира в ракети и в разширяване на войната си, а това означава, че са необходими повече контрамерки. Тази седмица нашите европейски съюзници взеха важни решения за укрепване на украинската противовъздушна отбрана. Важно е те да бъдат допълнени и от допълнителни пакети за балистична противоракетна отбрана, на първо място чрез PURL. Всичко, което укрепва защитата на нашето небе, ефективно спасява живота на украинците всеки ден. За да намалим желанието на Русия да продължи да се бори, трябва ефективно да сваляме ракетите, които Москва използва, за да поддържа войната“, каза Зеленски.

Той отбеляза, че усилията за справяне с последиците от нападението на Русия срещу региони в Украйна са в ход от нощта. Президентът заяви, че това е комбиниран удар с участието на дронове и балистични ракети.

Според Зеленски, руските сили са ударили критична инфраструктура в Полтавска, Сумска и Херсонска области. Жилищни сгради са били обект на атаки в Харковска област. В Краматорск управляема авиационна бомба е поразила многоетажна жилищна сграда. Четирима души са били спасени от части на Държавната служба за извънредни ситуации. Трима души са ранени в Запорожие и двама в Кривой Рог. Многоетажна жилищна сграда в Одеса също е била ударена. В Чубинско, Киевска област, всички необходими аварийни служби са били разположени за потушаване на пожари в предприятия след атаката с дрон.

Зеленски заяви, че на срещата на върха на Коалицията на желаещите в Киев са постигнати споразумения за доставка на Украйна на определен брой ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, както и на няколко системи за противовъздушна отбрана Crotale и ракети за тях.