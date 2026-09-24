Венецуела ще има избори: Родригес обеща преход към "пълна демокрация"

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес заяви пред Общото събрание на ООН, че страната ще проведе избори като част от прехода към "пълна демокрация", но не посочи конкретна дата за гласуването.

"Искам да го заявя много ясно пред това Общо събрание: във Венецуела ще има избори", заяви Родригес, която дойде на власт, след като американските сили заловиха тогавашния президент Николас Мадуро.

Родригес заяви, че правителството е започнало преговори с опозицията и ще гарантира участието на всички политически сили. Тя добави, че националните институции се подготвят за изборния процес, пише Ройтерс.

"Венецуела е започнала процес на демократична трансформация за своето възраждане – един подреден, институционален и проверим процес, за да се изгради страна, която е по-свободна за всички, по-просперираща и по-примирена със себе си", заяви Родригес.

Венецуелските и американските власти вече са подчертавали необходимостта от избори, но все още не е определена дата – дори и приблизителна. Опозицията счита, че изборът на независим Върховен съд и Национален избирателен съвет е от съществено значение за провеждането на такива избори.

Критиците твърдят, че Вашингтон е оставил настрана венецуелската опозиция, като е отстъпил от изискванията за свободни избори в полза на споразумения за петрол и инвестиции с временното правителство.

Някои американски законодатели също призоваха за избори, на фона на критиките, че администрацията на Тръмп не е успяла да извоюва значими демократични отстъпки от правителството на Родригес.

Въпреки това най-известната опозиционна лидерка във Венецуела, лауреатката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо, отсъстваше забележимо от преговорите.

Мачадо, която напусна Венецуела в края на миналата година, за да получи Нобеловата си награда, след като живееше предимно в укритие от оспорваните президентски избори през 2024 г., е лишена от възможност да се върне във Венецуела, съобщиха нейният екип и медиите във вторник.

Тя обеща да се върне във Венецуела,

за да помогне при ‌реагирането на опустошителните двойни земетресения от юни, което разочарова американските власти, които смятат, че моментът не е подходящ.

На Мачадо седем пъти е било попречено да се върне във Венецуела, "тъй като самолети са били принудени да променят курса си, авиокомпании като Copa Airlines са били заплашвани, морски кораби са били саботирани, а съседните острови са били подложени на натиск да откажат кацане", заяви Comando ConVzla, политическият комитет на Мачадо, на X.

Фил Гънсън, старши анализатор в International Crisis Group, определи обещанието на Родригес като „констатация на очевидното“. Той отбеляза, че макар конституцията да предвижда избори през 2030 г., правителството не се е ангажирало с графика за 2027 г., за който настоява опозицията.

Във вторник Родригес се срещна накратко с президента на САЩ Доналд Тръмп в рамките на Общото събрание на ООН и го похвали за възобновяването на диалога с Венецуела.

Тръмп и Родригес обсъдиха преструктурирането на милиардите долари държавен дълг на южноамериканската страна, а Вашингтон настоя за политически промени, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Съединените щати заявиха, че Венецуела първо трябва да се стабилизира и да се възстанови икономически, преди да могат да се проведат избори.

Родригес поиска подкрепата на международната общност, докато Венецуела преминава от "етап на несигурност и конфликти към етап на пълна демокрация, призната от собствения ѝ народ и от света".