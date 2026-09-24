Катастрофата с трима загинали е причинена от наркозависим

Наркозависим е причинил тежка катастрофа с три жертви на пътя Казанлък – Стара Загора, на разклона за Тулово. Той изхвърлил от шофьорското място баща си минути преди челния удар.

40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място загинали той и две жени – майка и дъщеря на 84 и 65 години.

Двете жертви са от Шипка. По-младата жена прибирала майка си от болница в Стара Загора. В тяхна памет в Шипка е обявен тридневен траур.

Обстоятелствата около тежката катастрофа се разследват.

