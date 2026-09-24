BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 29

Катастрофата с трима загинали е причинена от наркозависим

Той изхвърли баща си минути преди челния сблъсък

24.09.2026 | 09:33 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Наркозависим е причинил тежка катастрофа с три жертви на пътя Казанлък – Стара Загора, на разклона за Тулово. Той изхвърлил от шофьорското място баща си минути преди челния удар.

40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място загинали той и две жени – майка и дъщеря на 84 и 65 години.

Свързани статии

Двете жертви са от Шипка. По-младата жена прибирала майка си от болница в Стара Загора. В тяхна памет в Шипка е обявен тридневен траур.

Обстоятелствата около тежката катастрофа се разследват. 
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа загинали
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem