Кирил Вълчев: Най-голямата опозиция ще бъдат хората, които няма да гласуват

Най-голямата опозиция ще бъдат хората, които няма да гласуват, заяви по БНТ Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент, издигнат от инициативен комитет, заедно в двойка с Илияна Йотова.

"Ако говорим сега за тези избори, най-голямата опозиция ще бъдат хората, които няма да гласуват. И затова използвам всички възможности, за да казвам: имаме 27 кандидати. По две - 54. Всеки би трябвало да се опита да намери своето представителство и да участва в изборите. Затова и с удовлетворение гледам на силните кандидатури от всички страни, които се явяват на тези избори, и се надявам да се получи хубав разговор с тях", посочи Вълчев

На въпрос кога се е отказал да бъде журналист и да стане политик, Вълчев отговори:

"Всъщност през целия си живот моята основна работа е била свързана с правото. Аз завърших Юридическия факултет на Софийския университет и съм много благодарен на моите учители и в Класическата гимназия преди това, които ме караха да уча много. И на двете места завърших с отличие. След това работих повече от 20 години като адвокат, адвокатска кантора в сферата на интелектуалната собственост, което пък ми позволи да имам средства и междувременно да обиколя света. А пък последните пет години бях административен ръководител на Националния информационен институт на България. Но напълно разбирам всички, които ме познават повече като автор на съботното обзорно предаване на Дарик Радио „Седмицата“ в продължение на 28 години. И двете неща биха били много полезни в президентството. Място, в което да се води разговор, такъв, какъвто водим тук с вас. И, от друга страна, да познаваш добре правните аспекти на работата си."

По думите на Вълчев той се кандидатирал за вицепрезидент, за да се отблагодари за родината си.

"Реших да го направя, за да се отблагодаря за всичко, което получих от родината си. Да започнем от грижата, обичта на родителите ми, усилията на учителите ми, след това този шанс да имам добра работа, която да ти позволи, представяте ли си, да инвестираш средствата, които имаш, за да видиш колкото се може повече от света. И всъщност какво видях? Аз успях да сравня България и да разбера колко хубаво място е тя. Мога да сравня колко хубав и добър е българският народ. И идва едно време, в което човек се замисля за това, че трябва да се отплатиш за това, което си получил от прекрасната си родина."

Вълчев подчерта, че е не е бил в политическа партия.

"Аз никога не съм бил в политическа партия. Моят поглед е на Симеон Радев от „Строителите на съвременна България“. Тези дебели два тома, в които той разказва с любов за понякога ожесточените едни срещу други български политици. И тук, и през вашето студио, както и през моето студио в "Дарик Радио" 28 години, минаваха хора, в които аз исках да видя преди всичко хора, които искат да направят нещо добро. Може да са грешили, но най-важното е да се опитваш във всеки човек да видиш доброто, което Господ е вложил в него. А това, че бърка, това е човешко."

"Идеята на Конституцията е президентската институция да осигурява възможност за постигане на съгласие. България ни събира всички. И всъщност това е мястото, в което трябва да се водят разговори по важните неща, така че най-накрая да се разбираме, а не да сме в една вечна караница."

На въпрос нужно ли изобщо да има вицепрезидент, той отговори:

"Една трета от света има вицепрезиденти. В Европа по-малко. Явно авторите на нашата Конституция са ползвали модел, който е харесван навсякъде по света. Американският модел с президент и вицепрезидент. А освен това... Знаете ли, този разговор, когато кандидатстваш за една работа и да казваш, че искаш нещо да се смени в правомощията ѝ, някак изглежда дори нелепо. Това са условията, в които България е избрала да се развива вече 35 години. А иначе, госпожа Йотова ми каза, че е доста трудно било за нея през последните няколко месеца, в които трябва да съчетава работата и на президент, и на вицепрезидент. Защото това е работа с правомощията, които могат да се превъзложат от президента на вицепрезидента. Това е една нелека работа.

Кандидатът за вицепрезидент коментира възможността да критикува и самия президент.

"Аз винаги съм смятал, че трябва да критикуваш действия, а не да раздаваш оценки на хората. Това беше, впрочем, и работата ми в БТА. Знаете, че там не се използват прилагателни. Много по-силно е да използваш глаголи."

Външната политика също беше сред темите в разговора. Вълчев определи себе си и Илияна Йотова като „горди българи“ и подчерта необходимостта България да отстоява националните си интереси, като същевременно участва активно в европейските решения.

По отношение на войната в Украйна той заяви, че мирът трябва да бъде постигнат чрез преговори.

„Единственият път наистина са преговорите“, каза Вълчев.