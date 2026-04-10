България или чужбина: защо празничната почивка у нас струва повече

Цените на тридневни пакети варират от 800 до близо 2000 евро

10.04.2026 | 20:30 ч.


В първия от почивните дни за Великден в СПА столицата на Балканите местата в големите хотели са почти изчерпани. И за тези великденски празници Велинград остава сред най-предпочитаните туристически дестинации в страната. Гостите търсят няколко основни неща - минерална вода, СПА и не на последно място добро обслужване.

Цените на тридневни пакети варират от 800 до близо 2000 евро в големите 4 и 5-звездни хотели.

"Не сме Нова година, зарядът от програма не е същият, това е един от основните бюджети, които повишават цената при настаняване, така че за мен цената е разумна срещу това, което получават гостите. Има увеличение, то е около 10%, но не е от тази година. При нас цените са променяни есента миналата година", коментира мениджърът в хотели Анна Божкова.

Свързани статии

Хотелиерите във Велинград са подготвили богати празнични трапези и забавления за малки и големи. За този празник сред атракциите е и обиколка с влакче, която е напълно безплатна.

туризъм Велинград хотели почивка Великден
