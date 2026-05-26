IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 102

Йотова се срещна с Iron Maiden, впечатлена е, че са земни хора ВИДЕО

Президентът им пожела успех на концерта тази вечер

26.05.2026 | 17:52 ч. 23
Йотова се срещна с Iron Maiden, впечатлена е, че са земни хора ВИДЕО

Президентът Илияна Йотова се срещна с музикантите от Iron Maiden и изрази впечатлението си, че са изключително земни хора.

"За мен беше удоволствие да приветствам в България музикантите от Iron Maiden. Впечатлена съм, че тези метъл легенди и титани на сцената са изключително земни хора. Пожелавам им успех на концерта в София тази вечер и още дълги години на сцената", написа държавният глава във Фейсбук, където публикува и видео от срещата.

БТА припомня, че Iron Maiden празнува половин век тази вечер с концерт на Националния стадион „Васил Левски", част от двугодишното турне на британската група Run For Your Lives за юбилея. Турнето Run For Your Lives на 23 май мина през Атина, Гърция. 

Свързани статии

На 28 май  Iron Maiden ще свирят в Букурещ, Румъния, 30 май – Братислава, Словакия, 2 юни – Хановер, Германия, 10 юни – Амстердам, Нидерландия, 17 юни – Милано, Италия, 22 юни – Париж, Франция, 28 юни – Лион-Десин, Франция, 7 юли – Лисабон, Португалия, и 11 юли – Великобритания (специално хедлайн шоу).

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Iron Maiden концерт София Илияна Йотова
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem