“Операция История“ отбелязва 75 години Държавна агенция “Архиви“ и разкрива тайните на неизвестен храм на Хермес

Тази неделя, 5 юли, от 16:30 часа "Операция История“ по Bulgaria ON AIR с автор и водещ Росен Петров, ще предложи три срещи, които ще отведат зрителите от историята на българския хумор до богатството на националните архиви и малко познато археологическо наследство в Средна гора.

Първи гост в предаването ще бъде писателката Моника Балаян, която ще разкаже историята на хумора и смеха по българските земи и как те са се променяли през различните исторически епохи.

По повод 75-годишнината на Държавна агенция “Архиви“, която тази година преминава под мотото “75 години пазим историята жива“, в студиото ще гостува председателят на институцията доц. д-р Михаил Груев. Той ще говори за мащабите на българските архиви, за безценните документи, които се съхраняват в тях, както и за това има ли архивни материали, изнесени извън пределите на страната.

В предаването участие ще вземе и историкът Любомир Радев – автор на проекта “Древната цивилизация“. Той ще представи останките на внушителен храм на Хермес в Средна гора – археологически обект, който остава сравнително непознат за широката публика въпреки своето историческо значение.

Гледайте тази неделя “Операция история” от 16:30 часа по Bulgaria ON AIR!

“Операция История“ с автор и водещ Росен Петров представя неизвестни факти, личности и събития от българската и световната история чрез разговори с историци, изследователи и общественици. Предаването се излъчва всяка неделя от 16:30 часа по Bulgaria ON AIR.

