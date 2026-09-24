В Сплит задържаха „Кнез Търпимир“ и „Крал Ладислав“ от Афганистан

Разследващ съдия от Окръжния съд в Сплит наложи мярка „задържане под стража“ на афганистански гражданин, а непълнолетният му брат е настанен в дом за деца и младежи, след като двамата са открити на летището в Сплит с фалшиви документи, носещи имената Кнез Търпимир и Крал Ладислав, предаде агенция ХИНА.

Личните им карти събудили подозрения у служителите на летище „Сплит“, а последвалите проверки потвърдили, че тези съмнения са основателни. По-възрастният афганистанец не се казва Кнез Търпимир (княз Търпимир), нито пък непълнолетният му брат носи името Крал Ладислав – имена, принадлежали на исторически владетели от хърватското минало.

Братята от Афганистан са арестувани на летището и след полицейски разпит по-големият брат е изправен пред разследващ съдия, който постанови задържането му под стража поради опасност от укриване. По-малкият му брат е настанен в дом за деца и младежи в Бърда.

Разследването е установило, че афганистанските братя са получили личните карти с фалшивите имена в Атина. Те са пътували от Гърция към Хърватия и са възнамерявали да продължат към Германия.

Абсурдът се засилва от факта, че Кнез и Крал са фамилни имена, срещани в Хърватия, но Ладислав и Търпимир са хърватски лични имена.

(БТА)