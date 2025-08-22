IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъжът, който катастрофира в детска площадка, остава в ареста

Преди това е заплашвал и жена с думите "Ей сега ще те запаля"

22.08.2025 | 15:02 ч. Обновена: 22.08.2025 | 16:02 ч. 6
Софийски районен съд наложи мярка за неотклонение “задържане под стража“ на 55-годишния мъж, който се закани да убие жена и катастрофира пиян в детска площадка в София. Искането бе внесено от Софийска районна прокуратура, съобщава bTV.

Съдът се съгласи с доводите на наблюдаващия прокурор, че обвиняемият може да се укрие или да извърши друго престъпление и му наложи най-тежката мярка за неотклонение. Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд. 

Мъжът беше привлечен към наказателна отговорност за това, че на 20 август, около 22 часа в ж.к. “Христо Смирненски“ в София, се заканил с убийство на жена, като я полял с неустановена течност, след което ѝ казал: “Ей сега ще те запаля“ и извадил запалка.

Жената избягала, а обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил. Докато шофирал, ударил три паркирали коли и навлязъл в детска площадка.

Пристигналите на място полицаи му направили тест с дрегер, който отчел, че е шофирал с 2,72 промила алкохол в кръвта. Дал и кръвна проба, която показала, че е управлявал автомобила с ­­­­2,38 промила.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание "лишаване от свобода". 

