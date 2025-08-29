Адвокатът на Паскал: Парите му са с легален произход

Имам и съм представил на министъра на правосъдието официален документ, че г-н Никола Николов не желае да има произнасяне от негова страна и иска по най-бързия начин да бъде предаден на територията на страната, за да участва в това наказателно дело, коментира пред NOVA адвокатът на Николов Димитър Марковски.

Важно е да се знае, че той е преминал през почти цялата процедура по предаване, като Апелативният съд е потвърдил на първа инстанция решението за неговото предаване. После се е развила и процедура пред министъра като от особено значение е, че тази процедура е била ускорена благодарение на желанието да бъде предаден на българските власти, уточни адвокат Марковски.

Той потвърди още веднъж, че обвиненията срещу Паскал са няколко и не са по-различни от тези, които му бяха повдигнати преди повече от година - участие в престъпна група, обвинение за контрабанда и за държане на акцизна стока.

По думите на Марковски Паскал е познавал Марин Димитров, защото и двамата били от Хасково и покрай бащата се е запознал и със сина - Стефан Димитров. Не познавал бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова.

Адвокатът е категоричен, че парите на Паскал са с легален произход. "Идват от легален бизнес и търговски дружества, които плащат данъци у нас.

Никола Николов - Паскал е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция „Митници" Петя Банкова.

Мярката за неотклонение в Софийски градски съд на Никола Николов ще бъде в събота.

Обвинен е за участие в престъпна група за контрабанда. Половин час преди него в сграда влезе адв. Димитър Марковски, който потвърди, че ще защитава Николов, но отказа коментар преди разпита.

Сърбия го екстрадира повече от година, след като бе издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.

Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената афера „Митници".

С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници" Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови. Всички те в момента са извън ареста.