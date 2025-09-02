Виктор, забил колата си в рейс, е карал със 199 км/ч и на райски газ

Виктор Илиев, който заби колата си в автобус на градския транспорт в София, е употребил два пъти райски газ от балонче в момента на управлението на автомобила. Той е минал на червен светофар и е шофирал с четири пъти над максимално разрешената скорост - 199 км/ч.

Изготвената съдебно-медицинска експертиза за райски газ категорично установява, че употребата повлиява върху управлението на моторните движения, води до дезориентация и води до еуфоричност, съобщава Dariknews.

Към днешна дата обвинението е актуализирано за умишлено причиняване на смърт на едно лице и средни телесни повреди на четирима души. Водачът на автобуса е излязъл от кома, но остава да е в тежко състояние.

Катастрофата в столицата стана на 15 август. В малките часове на нощта кола с много висока скорост се вряза странично в автобус на градския транспорт. Сирийският лекар, който е бил в автобуса, е починал на място, а шестима души, сред които и шофьорът на автобуса, бяха тежко ранени.

Виктор Илиев е на 21 години и има шофьорска книжка от началото на август. За две седмици той се е сдобил със седем фиша за нарушения. Последните два от тях - в часове преди фаталната катастрофа. Пробите за алкохол и наркотици на Илиев бяха отрицателни, но от прокуратурата съобщиха, че е употребил райски газ.

На Виктор е с наложена мярка "задържане под стража".