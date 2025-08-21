IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

Преместиха Виктор, който се заби в автобус, от болницата в ареста

Той вече се намира в ареста на бул. "Г. М. Димитров"

21.08.2025 | 10:24 ч. Обновена: 21.08.2025 | 10:36 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

21-годишният Виктор Илиев, който в ранните часове на миналия петък причини зверска катастрофа, при която загина уважаван сирийски лекар, вече е закаран в ареста на бул. "Г. М. Димитров", съобщават от "24 часа". 

Досега той беше в болница, тъй като също пострада при трагедията на пътя, причинена от самия него. Вследствие на инцидента той беше със счупена ръка и травми на ребрата.

Свързани статии

В неделя Софийският градски съд го остави зад решетките, но младежът беше върнат във ВМА, за да се долекува.  Решението не е окончателно. Предстои да има и дело за определяне на мярката му за неотклонение и пред Апелативния съд в случай, че той обжалва.

При катастрофата пострадаха още петима, като продължава да е тежко състоянието на шофьора на автобуса.     

По време на делото в Софийски градски съд стана ясно, че той има 14 пътни нарушения, има книжка едва от 1 август, а повече от половината фишове ги е натрупал преди да я получи.                                                                                                                                                                                                                                             

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Виктор Илиев арест катастрофа
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem