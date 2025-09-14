IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Петима души, сред които и 4-годишно дете, пострадаха при катастрофа на "Хемус"

Лек автомобил "Ламборгини" настигнал и блъснал две други коли

14.09.2025 | 20:50 ч. Обновена: 14.09.2025 | 21:11 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Петима души, сред които и 4-годишно дете, пострадаха при катастрофа на автомагистрала „Хемус“, съобщиха днес от областната дирекция на полицията във Варна.

Лек автомобил "Ламборгини" настигнал и блъснал две други коли. По първоначални данни шофьорът е загубил контрол. Колата се завъртяла и блъснала другите участници в движението. Всички пострадали са откарани за преглед. Детето и майка му са с фрактури. Състоянието на останалите все още не е съобщено.

Шофьорът, предизвикал произшествието, е на 56 години. Направените му тестове за алкохол и наркотици са отрицателни.

Последният тежък пътен инцидент във Варненско беше в края на август. Тогава мъж на 25 г. загина, след като навлезе с колата си в насрещното и се блъсна в друг автомобил. 

