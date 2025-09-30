IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Двама души са загинали в катастрофи за денонощието

24-ма са ранените в станалите 22 тежки пътни инцидента

30.09.2025 | 09:30 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Двама души са загинали, а 24-ма са ранени при 22 тежки пътни катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани четири тежки и 28 леки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е загубил живота си, а още трима са пострадали. 

От началото на месеца са станали 617 катастрофи, с 40 загинали и 713 ранени. 

От началото на годината са регистрирани 5123 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 325 души, а пострадалите са 6396.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 10 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

