С навлизането на войната в Украйна в петата си година, Украйна изумява света със своята упоритост – и способността си да нанася критични удари срещу Русия въпреки малкия шанс за успех. По-специално, въоръжените сили на Украйна извършиха дръзки удари по Черноморския флот на руския флот, а разузнавателен кораб, атакуван преди това, беше забелязан в окупирания Севастопол тази седмица с ясно видими щети от едната страна.

Според последните доклади от антируското партизанско движение „Кримски вятър“ на окупирания от Русия Кримски полуостров, „Иван Хурс“ може да е в неработещо състояние.

„Разузнавачи са снимали средния разузнавателен кораб „Иван Хурс“ от проект 18280 в Севастопол, акостирал на кей в залива Холанд“, публикува Crimean Wind в приложението за социални съобщения Telegram, като снимките показват щетите, които шпионският кораб е претърпял при удар с дрон, извършен през май 2023 г.

Украинските военни прекараха повече от година внимателно в проследяване на движенията на шпионския кораб, преди най-накрая да нанесат удар. Украински морски дрон измина повече от 500 км (310 мили), преди да достигне целта си североизточно от Босфорския проток в Черно море. Има и съобщения, че дрон може да е ударил кораба през март 2024 г., пише за TNI журналистът Петер Сучу.

Но това, което е известно със сигурност, е, че от близо две години корабът не е излизал в морето, а сателитни снимки потвърдиха, че е бил преместен в Севастопол с повреди по кърмата си.

Кремъл поиска построяването на четири кораба за събиране на данни от радиоразузнаване от клас „Юрий Иванов“

по проект 18280, всеки с водоизместимост 4000 тона. Корабите са били предназначени да извършват дейности, подобни на тези на по-малките кораби за радиоразузнаване по време на Студената война, криейки се край бреговете на Съединените щати и други западни държави, за да използват електронни приемници за локализиране на военни радарни системи. Досега обаче са построени само два.

Вторият кораб от този клас, „Иван Хурс“, е спуснат на вода през май 2017 г. и е въведен в експлоатация през юни 2018 г. Корабът е кръстен на вицеадмирал Иван Хурс, който е ръководил разузнавателния отдел на съветския флот от 1979 до 1987 г.

Според Euromaidan Press „корабът е способен на радиоразузнаване и електронна война“. Намирайки се в пристанището в Севастопол, обаче, той не е способен на нито едно от тези неща!

Откакто Русия нахлу в Украйна преди четири години, Черноморският флот на руския военноморски флот е загубил от една трета до почти половината от своите кораби, като най-малко 24 са потопени или повредени. Това включва множество десантни кораби, подводници и най-вече флагманският ракетен крайцер „Москва“ – най-големият военен кораб, загубен във военни действия от вражески огън след войната за Фолкландските острови четири десетилетия по-рано.

Киев успя да нанесе такива щети, въпреки че няма собствен флот, използвайки противокорабни ракети „Нептун“, за да потопи „Москва“ и много други руски кораби. Въпреки че не е унищожен, Черноморският флот е описан като „функционално неактивен“ в западната част на Черно море. Атаките принудиха руския военноморски флот да премести корабите си в по-безопасни, по-отдалечени бази и запазиха бреговата линия на Украйна относително защитена от руски нахлувания.