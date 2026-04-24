Шофьорът на падналия в дере автобус край Малко Търново остава в ареста

Шофьорът на автобуса с украинска регистрация, който падна в дере на около 2 км преди Граничния пункт "Малко Търново", остава в ареста, реши Окръжният съд в Бургас.

При инцидента загинаха две жени, а деветима души бяха настанени в болница с наранявания.

Шофьорът е украински гражданин. Първоначално той беше задържан за 72 часа, след което прокуратурата внесе искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо него. Украинецът с инициали С.М. е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост на двете жени.

Съдът прецени, че от събраните до този момент доказателства в хода на разследването може да се направи обосновано предположение, че мъжът е осъществил престъплението, в което е обвинен. Съдът отчете, че е налице реална опасност от укриване предвид обстоятелството, че той е транзитно преминаващ през България и няма постоянен адрес на територията на страната.

За повдигнатото обвинение законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода от 10 до 15 години.

Определението подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Апелативния съд в Бургас.

Катастрофата

Инцидентът стана на 22 април около 7:00 часа. Шофьорът е отбил вдясно от пътното платно заради недостиг на гориво. Автобусът е тръгнал сам на заден ход, паднал и се преобърнал в дере. В него са пътували туристи от Украйна, предимно жени и деца. Те са тръгнали на екскурзия в Турция.

В хода на разследването е установено, че шофьорът не е предприел необходимите мерки, за да обезопаси превозното средство при престой. В резултат автобусът е потеглил сам, което е довело до произшествие с фатален изход за двете пътнички.