Георги Чолаков с позиция за изнесените записи, били фалшиви

Доскорошният председател на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков излезе с позиция след записите, разпространени днес от сайта "Бърд". Твърди се, че на тях се чува гласа на Чолаков.

Лидерът на ДБ Ивайло Мирчев настоя за разследване срещу Георги Чолаков и съобщи, че е подаден сигнал в прокуратурата по повод записите и съмнения за корупция.

Никога не съм водил подобни разговори. Съвременните технологии, включително изкуствен интелект и цифров монтаж, позволяват създаването на фалшиво аудио съдържание, което може да бъде използвано за внушения и дезинформация, твърди в позицията си Чолаков.

Ето какво гласи цялата позиция на Чолаков:

Във връзка с разпространяваните от сайта „Бърд" в публичното пространство аудиозаписи, категорично заявявам, че никога не съм водил подобни разговори.

Съвременните технологии, включително изкуствен интелект и цифров монтаж, позволяват създаването на фалшиво аудио съдържание, което може да бъде използвано за внушения и дезинформация.

Ще съдействам изцяло на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства, като се надявам разследването да приключи в най-кратки срокове.

Записите

В записите се чуват мъжки класове, които обсъждат суми в порядъка на "150 000 евро" до 600 000 лева. Едно от обсъжданите дела, за които е искан подкуп, “за да им стане работата”, е на фирмата свързана с Ами и Таки, срещу БАБХ, след като тя беше изгонена от Капитан Андреево. Друго нагласено с подкуп дело е свързано със системата за издаване, продажба и проверка на превозни документи на “БДЖ – Пътнически превози”.

За тях се твърди, че разкриват корупционни зависимости между доскорошния председател на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков и друг мъж, който според източници на BIRD е адвокатът Веселин Димитров, наричан Веско Лютеничката.