Новини Днес | 31

Вандализъм в столичния квартал "Мотописта”: Над 20 коли осъмнаха с нарязани гуми

Мъж минава, реже гума и продължава, разказват потърпевши

18.12.2025 | 08:45 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Десетки автомобили осъмнаха с нарязани гуми в столичния квартал "Мотописта", като става дума за между 20 и 30 коли. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как мъж обикаля около паркирани автомобили с предмет в ръка. Посяга към една от гумите на „набелязаната“ кола, а после продължава по пътя си.

"На записите от камерите се вижда как този човек върви спокойно из квартала. Минава, реже гума и продължава. Не подбира коли. Не е междусъседска война за паркиране. Обиколил е целия квартал, минал е и през „Стрелбище“, без да подбира. Това е едно от най-осветените места в квартала, камерите са отсреща - нищо от това не го е притеснило. Просто минава и реже спокойно гуми", разказа пред Нова телевизия един от потърпевшите - Никола.

Велик, който също е потърпевш, подчерта, че мъжът е обиколил няколко улици и е срязал гумите на автомобили, без да подбира. 

Никола заяви, че първоначално, след като установили щетите, не се обадили в полицията.

"Опитах се да намеря телефона на кварталния, за да му кажа, че евентуално имам достъп до камери. Отидох в приемната, където ми казаха, че още не са чували за такъв случай. Това много ме учуди. След това разбрах от човек, който отговаря за сградата, че полицаи са идвали, но не са успели да отключат компютъра със записите и са си тръгнали", обясни той. 

След разговори със сервизната фирма рестартирали сървъра, свалили записите и Никола лично ги занесъл в Четвърто районно управление.

"Обясниха, че има поне 30 жалби от този конкретен случай. Взеха флашката и това беше", заяви той. 

нарязани гуми мотописта София
