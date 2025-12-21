IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Разбиха престъпна група за разпространение на наркотици в Кюстендил

За срок от 24 часа за задържани 7 лица от Благоевградска област

21.12.2025 | 12:45 ч. 5
БГНЕС

След активни оперативно-издирвателни мероприятия на 17 декември Регионална дирекция "Гранична полиция" - Кюстендил проведе специализирана полицейска операция за неутрализиране и документиране дейността на престъпна група за съхранение и разпространение на наркотични вещества, съобщава БНТ.

16 адреса и автомобили са били проверени на територията на общините Благоевград, Симитли и Петрич. Граничните полицаи са установили и иззели 10,364 кг суха тревна маса, реагираща на канабис. Образувано е досъдебно производство.

Задържани са 7 лица от Благоевградска област за срок до 24 часа.

На 18 декември петима от тях - мъже на възраст от 34 до 53 години, са привлечени като обвиняеми. С постановление на наблюдаващия прокурор им е взета мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа.

На 20 декември с решение на съда на петимата задържани са наложени постоянни мерки "задържане под стража".

Работата по случая продължава.

В операцията се включиха служители от сектор "Оперативно-издирвателна дейност", сектор "Специални тактически действия", ГПУ - 

