Пътна полиция не спи: Близо 14 000 МПС-та проверени за нарушения

Установени са 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол

28.12.2025 | 15:50 ч. Обновена: 28.12.2025 | 16:21 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Общо 13 967 моторни превозни средства и 16 197 водачи и пътници са проверени на пътя през изминалия ден в рамките на специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР).

Съставени са 3606 фиша и 396 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на автомобили от неправоспособни шофьори.

Установени са общо 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – осем от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а седем са управлявалите с над 1,2 на 1000, седем са отказали тестване. 

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират осем водачи, а петима са отказали да бъдат тествани, информират от МВР.

Тагове:

Пътна полиция нарушения на пътя пияни шофьори
