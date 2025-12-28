Арестуваха българи за нелегален внос на животни в Гърция

Полицията в гръцкия град Драма арестува четирима български граждани за незаконен внос и опит за продажба на животни без необходимите документи.

По данни на властите българите са внесли в Гърция пет овце без задължителните ветеринарни сертификати и са се опитали да ги продадат на местния пазар. Те са били задържани в момента на сделката.

Разследващите смятат, че мотивът е бил печалба, тъй като цените на месото рязко са се повишили преди празниците заради разпространението на шарката по овцете, което доведе до унищожаването на около половин милион животни, предаде БНР.

Полицията е конфискувала двата автомобила, с които животните са били транспортирани до Гърция. Овцете са предадени на санитарните власти и ще бъдат унищожени.

Освен това задържаните са нарушили и действащата забрана за транспортиране на животни, въведена във връзка със строгите мерки срещу разпространението на шарката по овцете.