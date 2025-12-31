IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Само за ден: Полицията спипа 12 дрогирани зад волана

На градус са шофирали 13 души

31.12.2025 | 23:07 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В рамките на изминалия ден са установени общо 13 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол, съобщава МВР на сайта си. От тях 11 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а двама са управлявалите с над 1,2 промила, четирима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 12 водачи, а трима са отказали да бъдат тествани.

В рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата са проверени 12 380 моторни превозни средства. Извършен е контрол на 14 267 шофьори и пътници. Съставени са 3054  фиша и 384 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от шофьори, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на моторни превозни средства от неправоспособни шофьори, пише БТА. 

Това се случи Dnes

полиция алкохол наркотици
