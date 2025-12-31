Само за ден: Полицията спипа 12 дрогирани зад волана

В рамките на изминалия ден са установени общо 13 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол, съобщава МВР на сайта си. От тях 11 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а двама са управлявалите с над 1,2 промила, четирима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 12 водачи, а трима са отказали да бъдат тествани.

В рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата са проверени 12 380 моторни превозни средства. Извършен е контрол на 14 267 шофьори и пътници. Съставени са 3054 фиша и 384 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от шофьори, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на моторни превозни средства от неправоспособни шофьори, пише БТА.