IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

Задържаха лекар, издавал ТЕЛК решения срещу подкуп

Медикът работи в болница в Пазарджик и взел 8500 лева, пуснат е под гаранция от 5000 евро

21.01.2026 | 16:30 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

ГДБОП задържа лекар, издавал ТЕЛК решения срещу подкуп при полицейската операция в болница в Пазарджик.

Задържаният лекар е председател на състав на ТЕЛК в една от болниците в града, а престъплението не е било еднократно, става ясно от разпространената от ГДБОП информация. 

В хода на разследването, продължило няколко месеца, е установено, че за период от септември до ноември 2025 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, задържаният е приел четири подкупа в общ размер на 8500 лева (4345 евро). В три от случаите за издаване на съответните експертни решения за намалена трудоспособност са му предадени по 2500 лева, а в един от случаите - 1000 лева. Пациенти на медицинското лице са били трима мъже и жена на възраст между 48 и 66 години.

Свързани статии

Специализирана полицейска операция е проведена на 20 януари 2026 г. по образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Пазарджик.

При извършени действия по разследването в Пазарджик и във Велинград, са иззети множество веществени доказателства, мобилни телефони и документи, имащи отношение към воденото разследване.

Задържаният е с наложена мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5000 евро.

По делото към момента са разпитана 20 свидетели. Работата по случая продължава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

лекар ТЕЛК Пазарджик подкуп
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem