Задържаха лекар, издавал ТЕЛК решения срещу подкуп

ГДБОП задържа лекар, издавал ТЕЛК решения срещу подкуп при полицейската операция в болница в Пазарджик.

Задържаният лекар е председател на състав на ТЕЛК в една от болниците в града, а престъплението не е било еднократно, става ясно от разпространената от ГДБОП информация.

В хода на разследването, продължило няколко месеца, е установено, че за период от септември до ноември 2025 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, задържаният е приел четири подкупа в общ размер на 8500 лева (4345 евро). В три от случаите за издаване на съответните експертни решения за намалена трудоспособност са му предадени по 2500 лева, а в един от случаите - 1000 лева. Пациенти на медицинското лице са били трима мъже и жена на възраст между 48 и 66 години.

Специализирана полицейска операция е проведена на 20 януари 2026 г. по образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Пазарджик.

При извършени действия по разследването в Пазарджик и във Велинград, са иззети множество веществени доказателства, мобилни телефони и документи, имащи отношение към воденото разследване.

Задържаният е с наложена мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5000 евро.

По делото към момента са разпитана 20 свидетели. Работата по случая продължава.