Трима откраднаха медикаменти за отслабване на стойност $16 000

Двама мъже и 17-годишно момче са арестувани, след като според властите са откраднали пратка с лекарства за отслабване точно при доставката ѝ до аптека в Пенсилвания.

Полицията в Бенсейлъм, предградие на Филаделфия, съобщава, че грабежът е станал в четвъртък, 15 януари, пред Smart Choice Pharmacy. Разследващите твърдят, че тримата са нападнали доставчик, докато разтоварвал медикаменти, и са откраднали две кутии с GLP-1 лекарства - Mounjaro, Ozempic и Trulicity - на стойност около 16 000 долара.

След това заподозрените избягали със златиста Toyota, като за малко не блъснали свидетел, който се опитвал да заснеме инцидента, уточнява полицията. Колата била спряна на около две мили от аптеката, а доставчикът разпознал тримата. Двамата мъже са идентифицирани като 41-годишния Джошуа Дюпри от Тамакуа (Пенсилвания) и 21-годишния Джаной Докинс от Олбъни (Ню Йорк), както и 17-годишно момче от Ню Йорк.

По-късно разследващите стигнали до извода, че обирът вероятно е бил планиран: тримата са пътували от Ню Йорк, а служители на аптеката съобщили за подозрителни обаждания и имейли в дните преди нападението, с въпроси около доставката. Директорът по обществената безопасност на Бенсейлъм Бил Маквей казва, че доставчикът е бил хвърлен на земята, но не е пострадал сериозно.

Тримата са изправени пред обвинения, включително грабеж, кражба, придобиване на крадено имущество и лека телесна повреда. Фармацевтът Джигар Пател от Smart Choice коментира, че преди инцидента не е имало признаци за опасност и се радва, че не се е стигнало до стрелба. Той допълва, че GLP-1 лекарствата често струват над 1000 долара на месец без застраховка и "не всеки може да се добере до тях".

Маквей съобщава, че аптеката вече е променила начина си на приемане на доставки, а откраднатите лекарства са върнати. Той призовава и други аптеки да са нащрек, ако някой търси информация за графика на доставките, и при съмнения да уведомяват полицията.