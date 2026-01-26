IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж драсна клечката на апартамент, жена му го продала без да знае

Извършителят се ядосал, че съпругата не споделила парите от продажбата на жилището

26.01.2026 | 12:16 ч. 4
Снимка: БГНЕС

42-годишният Боян Асенов е задържан за палеж на наскоро продадения апартамент на булевард „Васил Левски“ в Хасково
Пожарът в жилището на бул. „Васил Левски“ е избухнал на 25 януари вечерта. При възникването на инцидента в апартамента не е имало обитатели, уточниха от полицията. При огледа на място е установено, че огънят е тръгнал едновременно в две от стаите и коридора. Изгоряла е част от покъщнината.

В хода на изясняване на причините са предприети издирвателни действия, при които е задържан познайник на полицията. При разпита мъжът е признал за палежа и е дал подробности за извършване на деянието. По случая е образувано е досъдебно производство, уточниха от пресцентъра на ОД на МВР в Хасково.

Снощи малко след инцидента, Боян твърдеше пред репортери, че не знае от какво е възникнал пожарът, припомня "Haskovo.net". Сам заяви, че имотът е бил собственост на жена му Галя Огнянова, която го продала. На място дойдоха и новите собственици, които обясниха, че сделката е осъществена на 23 януари. Старите собственици имали една седмица да се изнесат. Според запознати съпругата Галя  е прибрала парите от продажбата, без да ги сподели с Боян, който се ядосал и нанесъл щети на жилището. 

Досъдебно производство е образувано и за пожара, който избухна ден по рано в склад за домашни потреби, също в областния град. Според информация от полицията, огънят е тръгнал от извършване на ремонтни дейности. Все още се уточняват щетите.

