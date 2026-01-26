Мъж драсна клечката на апартамент, жена му го продала без да знае

42-годишният Боян Асенов е задържан за палеж на наскоро продадения апартамент на булевард „Васил Левски“ в Хасково

Пожарът в жилището на бул. „Васил Левски“ е избухнал на 25 януари вечерта. При възникването на инцидента в апартамента не е имало обитатели, уточниха от полицията. При огледа на място е установено, че огънят е тръгнал едновременно в две от стаите и коридора. Изгоряла е част от покъщнината.

В хода на изясняване на причините са предприети издирвателни действия, при които е задържан познайник на полицията. При разпита мъжът е признал за палежа и е дал подробности за извършване на деянието. По случая е образувано е досъдебно производство, уточниха от пресцентъра на ОД на МВР в Хасково.

Снощи малко след инцидента, Боян твърдеше пред репортери, че не знае от какво е възникнал пожарът, припомня "Haskovo.net". Сам заяви, че имотът е бил собственост на жена му Галя Огнянова, която го продала. На място дойдоха и новите собственици, които обясниха, че сделката е осъществена на 23 януари. Старите собственици имали една седмица да се изнесат. Според запознати съпругата Галя е прибрала парите от продажбата, без да ги сподели с Боян, който се ядосал и нанесъл щети на жилището.

Досъдебно производство е образувано и за пожара, който избухна ден по рано в склад за домашни потреби, също в областния град. Според информация от полицията, огънят е тръгнал от извършване на ремонтни дейности. Все още се уточняват щетите.