Митниците задържали над 35 млн. евро за последните 3 години

Агенция "Митници" е задържала над 35 млн. евро за последните три години, каза Кирко Дервенков, тазгодишният носител на наградата "Митнически служител на годината".

Пред БНР той обясни, че "Капитан Андреево" е един от най-натоварените митнически пунктове и служителите му не един и два пъти са попадали на находки като огромни количества недекларирана валута и бижута или опит за трафик на наркотици, имитиращи стоки от облекло до медикаменти.

"Да, установявал съм големи количества недекларирана валута, но смятам, че приемането ни в еврозоната ще даде отражение. Както знаем левът беше вързан за еврото доста години преди това. Сега просто се сменят банкнотите".

През 2025 година митническите служители на пункт "Капитан Андреево" са задържали валута с левова равностойност на 11 500 000 лева, което прави повече от 5 800 000 евро.

Самият Дервенков е участвал в емблематични разкрития за агенцията, като задържането на 125 килограма златни изделия през 2024 година и над милион и половина евро в автобус година по-рано.

"Може би най-интересният ми случай е винаги първият голям, в който съм участвал. При мен беше такъв, че с колеги установихме наличието на 700 килограма хероин. Най-интересното беше, че го бяха скрили по начин, по който не се вижда с рентгенова апаратура, но въпреки това аз и колегите успяхме да реализираме случая", разказа той.