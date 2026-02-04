Демерджиев за случая "Петрохан”: МВР дължи отговори на обществото

Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев направи коментар по случая “Петрохан” и тройното убийство. Случаят като че ли все повече се заплита.

Според Демерджиев най-вероятно случаят засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС на местопрестъплението. Екс министърът добави пред БНТ, че вътрешното министерство дължи обяснение на обществото какво действително се е случвало в хижата и какви са най-вероятните версии.

Демерджиев припомни, че към момента разкритието на битови убийства е сто процента, но при поръчковите разкриваемостта е нула.

"Доста време мина откакто бяха открити труповете, няма категорично ясно послание от страна на вътрешното министерство какво се случва, какви действия се предприемат. Неубедително е това, което прави МВР, много въпроси възникват - един от въпросите е какво правят там служители на ДАНС - защо те първи посещават местопроизшествието - това са данните, които стигат до момента, не са отречени, не са потвърдени. Разбира се, три трупа са изключително сериозен проблем, изключително важен въпрос, но очевидно въпросът е много по-голям от трите трупа, които са намерени там”, каза още Демерджиев.

Във връзка с казуса с Евелин Банев - Брендо, който бе предложен за предсрочно освобождаване от шефа на Софийския затвор, Демерджиев заяви, че това подсказва, че има сключена сделка.