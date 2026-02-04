IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

Демерджиев за случая "Петрохан”: МВР дължи отговори на обществото

Неубедително е това, което прави МВР, добави екс министърът

04.02.2026 | 10:10 ч. 19
БГНЕС

БГНЕС

Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев направи коментар по случая “Петрохан” и тройното убийство. Случаят като че ли все повече се заплита.

Според Демерджиев най-вероятно случаят засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС на местопрестъплението. Екс министърът добави пред БНТ, че вътрешното министерство дължи обяснение на обществото какво действително се е случвало в хижата и какви са най-вероятните версии.

Демерджиев припомни, че към момента разкритието на битови убийства е сто процента, но при поръчковите разкриваемостта е нула.

"Доста време мина откакто бяха открити труповете, няма категорично ясно послание от страна на вътрешното министерство какво се случва, какви действия се предприемат. Неубедително е това, което прави МВР, много въпроси възникват - един от въпросите е какво правят там служители на ДАНС - защо те първи посещават местопроизшествието - това са данните, които стигат до момента, не са отречени, не са потвърдени. Разбира се, три трупа са изключително сериозен проблем, изключително важен въпрос, но очевидно въпросът е много по-голям от трите трупа, които са намерени там”, каза още Демерджиев.

Свързани статии

Във връзка с казуса с Евелин Банев - Брендо, който бе предложен за предсрочно освобождаване от шефа на Софийския затвор, Демерджиев заяви, че това подсказва, че има сключена сделка. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иван Демерджиев МВР ДАНС Петрохан хижа тройно убийство
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem