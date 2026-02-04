Съдружник на един от загиналите в х. Петрохан: Не знам да са били в секта

Все повече информация се появява за жертвите на жестокото убийство в хижа "Петрохан". Един от тях е Дечо Василев, който се оказа бизнесмен.

“Дечо обичаше природата. За него беше кауза. Разказвал е, че са имали сблъсъци с дървосекачи и бракониери, особено в началото на дейността им. Не знам да са били като секта. Имам бегли впечатления от другите момчета, не съм бил член на тяхното сдружение”, разказа Иван Милев, дългогодишен съдружник на Дечо Василев, пред "24 часа".

Двамата управлявали няколко компании за одит и счетоводство.

Всъщност само Дечо Василев от жертвите има по-голям бизнес, останалите са членове на сдружения с нестопанска цел.

Друг приятел на Василев, Кристиян Иванов, използва Facebook, за да се прости с него:

"Всички, които го познаваха, знаеха, че Дечо бе човек, който не можеш просто да опишеш с думи. Не се срещаха хора като него.

Изключителен приятел, надарен с рядката дарба да събира хората, независимо с каква кауза, дори когато привидно хората са несъбираеми. Дечо носеше една особена положителна енергия, която ти повдига духа, без значение колко зле се чувстваш. За не малко от нас той беше учител - от онези истинските, към които ти прииждаш за съвет. Беше един от най-духовните хора, които познавах, от най-истинските, и със сигурност най-начетеният от всички. Беше мъдър, ама истински мъдър. С тишината си и кроткостта си той привличаше да се допиташ до него, никога не се натрапваше сам. И тогава вникваше в душата ти по начин, по който малцина са способни.

Дечо беше борец. Може да не сте чули напоследък какво прави, освен че “живее в гората”. Но освен, че там се наслаждаваше на отшелническия живот сред природата, той имаше и кауза. Дечо беше един от първите български рейнджъри - истински природозащитник, който беше там, където държавата я няма, за да пази горите ни от незаконна сеч и бракониерства, въпреки заплахите и опасността за живота си! Дечо загуби живота си бранейки тази кауза докрай. Малко герои ще отдадат живота си за нещо истински полезно за всички ни!

Аз искам сърдечно да му благодаря!

Паметта му ще остане завинаги светла в сърцето ми!

От счетоводната фирма, в която мъжът е работил, потвърдиха, че именно той е жертвата и обявиха, че няма да участват в "спекулации и интерпретации", тъй като още се изяснява какво се се случило.

Ето какво написаха от В и М Компания ООД:

Уважаеми партньори,

С дълбоко съжаление ви информираме, че беше потвърдена трагичната смърт на нашия управител и съдружник Дечо Василев.

Това е тежък момент за неговото семейство, близки и за целия ни екип. Молим за уважение и дискретност към всички засегнати.

Във връзка с различни публикации и коментари в медиите бихме искали да заявим, че към момента няма официална информация за обстоятелствата около случая, поради което фирмата няма да участва в спекулации или интерпретации.

Дейността на компанията продължава и всички поети ангажименти към клиенти и партньори ще бъдат изпълнявани, както досега.

Благодарим ви за разбирането, доверието и подкрепата в този труден момент.