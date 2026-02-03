IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нов случай на мъж и жена, изтезавали животни за пари

Те заснемали насилието и продавали видеата

03.02.2026 | 18:30 ч. 14
Снимка: Pixabay

При акция на ГДБОП в свищовското село Царевец са задържани мъж и жена, изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеата.

Издевателствата върху животните се случвали в сайвант и гараж, които били превърнати във филмово студио, потвърдиха за NOVA източници, пожелали анонимност.

Изтезанията са се случвали в бащината къща на 53-годишния Детелин Аврамов. Не е ясно колко дълго е продължило това. При операцията на ГДБОП и международни служби в имота днес са намерени кожени костюми и уреди за мъчения на животни. Мъжът и 53-годишна жена, за която има подозрения, че заедно са вършили издевателствата, са задържани.

Образувано е досъдебно производство, потвърдиха от Прокуратурата. Предстои утре да бъдат повдигнати обвиненията и наложени мерки за неотклонение – задържане за до 72 часа.

животни насилие
