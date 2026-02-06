IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Проверява се дали е имало заснемане на клиенти и в АГ кабинет в Бургас

Окръжната прокуратура в Бургас пое случая с незаконните видеа от салони за красота

06.02.2026 | 14:22 ч. 0
Снимка: Pixabay/ gregden

Проверява се версия за видеозаснемане на гинекологичен кабинет и в Бургас, съобщи Нова тв.

Припомняме, че теч на кадри в сайт за възрастни вече бе засечен от кабинет в София.

След като бяха задържани за 24 часа, д-р Венелин Иванов, който практикува в него, и съпругата му бяха освободени с мотив, че няма доказателства той да е публикувал записите.

Междувременно Окръжната прокуратура в Бургас пое случая с незаконните видеа от салони за красота. До момента по случая работи само държавното обвинение на районно ниво.

По незаконните заснемания на места, където клиентите са голи, вече са сезирани РЗИ-Бургас и Комисията за защита на лични данни, а проверка е започната и от НАП.

Днес на директора на РЗИ-Бургас е указано да предостави всички актове за условията и реда за поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, извършващи лазерна епилация в Бургас.

Указано е също така Комисията за защита на личните данни да предостави наличните актове, издадени за удостоверяване на администрирането на лични данни от студия, извършващи лазерна епилация в града. Разпитите на пострадали лица продължава и днес.

гинекологичен кабинет камери проверка Бургас
