Фирма, поставила стикери в АГ кабинет: Не знаем какво е инсталирано

Скандалът с “голите кадри” тръгна от козметичните студиа и стигна до гинекологичните кабинети. След като изтекоха скандални записи, Софийската прокуратура се самосезира.

В София, след "злополучния" кабинет в квартал "Гео Милев", са претърсени още осем адреса в столицата.

Пред камерата на Bulgaria ON AIR застана и собственикът на фирма за стикери и комуникации, който каза, че от гинекологичния кабинет в столичния квартал "Гео Милев", са го потърсили преди около година с молба от фирмата му да сложат стикери за видеонаблюдение.

"Ние нямаме отношение, тъй като тук не знаем какво е инсталирано в този обект, не е правено от нас. Появи се стикер на кабинета, който да обозначава, че в самия обект има инсталирани технически средства за наблюдение и контрол, тъй като ние имахме добрата воля да предоставим на мениджмънта на медицинския център такива стикери, за да могат да си обезпечат, съгласно изискванията, обозначенията за наблюдение по обектите", каза собственикът на фирма за стикери.

Жена от квартала е на мнение, че е притеснително да има инсталирани камери в кабинетите. По думите ѝ в тези кабинети трябва да се “прегледаш спокойно” и да няма притеснения.

"Хората като цяло не обръщат внимание, когато посещават такива кабинети, студия за лазерна епилация", коментира жената.

"Нито едно лице не може да бъде заснемано без неговото знание и въпреки неговото изрично несъгласие. Има значение дали се правят видеозаписи от охранителни камери, дали тези видеозаписи са на голо тяло. Тогава вече е създаване на порнографски материал и е престъпление по член 159 от Наказателния кодекс. Защита може да се потърси освен по реда на НК и по Закона за защита на личните данни, като се сезира Комисията за защита на личните данни", обясни адвокат Райна Аврамова.

Гледайте видеото с целия репортаж.