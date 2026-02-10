IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 114

Кой и защо: Разследването и конспирациите около Петрохан

Социалните мрежи се изпълват с версии и теории

10.02.2026 | 19:43 ч. 10

В Петрохан са забелязани 4 джипа малко преди смъртта на тримата мъже в хижата. За всичко това научаваме не от разследващите, а от близки на някои от жертвите.

Според тях последните дни са били спокойни, с нормални разговори, обикновени човешки дейности – готвене, филми, смях.

Докато държавата говори за религиозни ритуали и намеква за ритуални самоубийства, близките разказват за хладнокръвно, професионално извършено убийство.

Не защото жертвите са били въвлечени в "секта" или мистични практики, а защото това е преднамерено престъпление.

Този разрив между официалната информация и свидетелствата на близките води до крайно разделение на мненията в обществото.

Социалните мрежи се изпълват с версии и теории, а недоверието към институциите расте.

Свързани статии

В студиото на "Директно" дебатират старши експертът в програма "Сигурност" на Центъра за изследване на демокрацията Мариян Събев и журналистът от DW Александър Детев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Директно Петрохан МВР
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem