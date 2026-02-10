Кой и защо: Разследването и конспирациите около Петрохан

В Петрохан са забелязани 4 джипа малко преди смъртта на тримата мъже в хижата. За всичко това научаваме не от разследващите, а от близки на някои от жертвите.
Според тях последните дни са били спокойни, с нормални разговори, обикновени човешки дейности – готвене, филми, смях.
Докато държавата говори за религиозни ритуали и намеква за ритуални самоубийства, близките разказват за хладнокръвно, професионално извършено убийство.
Не защото жертвите са били въвлечени в "секта" или мистични практики, а защото това е преднамерено престъпление.
Този разрив между официалната информация и свидетелствата на близките води до крайно разделение на мненията в обществото.
Социалните мрежи се изпълват с версии и теории, а недоверието към институциите расте.
В студиото на "Директно" дебатират старши експертът в програма "Сигурност" на Центъра за изследване на демокрацията Мариян Събев и журналистът от DW Александър Детев.