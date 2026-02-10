IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Да, България" внася изменения в два закона заради "Петрохан"

Такива дружества са регистрирани многократно и не под политически натиск

10.02.2026 | 16:15 ч.
Внасяме изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон, така че да бъде ясно уредена забраната за използване на имена, които приличат на такива на администрации и държавни органи. Това съобщиха от „Да, България“ във Фейсбук във връзка със случая „Петрохан“.

Един от въпросите по този случай е защо е допуснато да бъде регистрирано НПО с наименование "Национална агенция". Отговорът е, че не би трябвало, но за съжаление законът го позволява, а това е видимо от близо 60 регистрирани "национални агенции" и "български агенции" и още стотици регистрирани "агенции" - както като юридически лица с нестопанска цел, така и като търговски дружества, допълниха от „Да, България“.

Повечето неправителствени организации с подобни наименования са регистрирани от съда, преди тази дейност да бъде преместена в Агенция по вписванията. Министерството на правосъдието е изискало проверка по случая, която ще установи, че такива дружества и организации са регистрирани многократно, без значение от това кой е министър, и не са резултат от политически натиск, посочиха още от формацията.

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ вчера обявиха, че ще внесат в Народното събрание проект на Решение за задължаване на Държавна агенция „Национална сигурност“ и прокуратурата да предоставят информацията, свързана с дейността на Сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии”.

