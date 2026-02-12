Русенски полицаи хванаха румънско такси, превозвало ало измамник

Нов начин за прехвърляне в Румъния на пари, придобити чрез измама, разкриха служители на Граничното полицейско управление в Русе, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Това се е случило при проверка на румънски таксиметров автомобил, излизащ от страната, в района на граничния преход Дунав мост. В автомобила е имало двама румънски граждани и 66-годишен мъж от Плевен. Граничните власти са установили, че пътуващите в автомобила са били видимо притеснени и не могат да комуникират помежду си поради непознаване на езика на другата държава. При последвалата задълбочена проверка у 66-годишния мъж са открити 43 610 лева, в навит около гърдите му дамски чорап.

Граничните полицаи разкрили, че парите са придобити в резултат на измама, а жертвата е възрастна жена от Плевен. Ролята на румънските граждани е била да транспортират извършителя на измамата от Плевен до Букурещ, като за „услугата" им е заплатена сумата от 1500 лева.

66-годишният мъж е задържан със заповед за полицейско задържане в Граничното полицейско управление в Русе. Паричните средства са предадени с протокол. Задържани са и двамата румънски граждани. В Областната дирекция на МВР в Плевен е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.

Това е пореден случай на задържане на участници в телефонни измами в района на Дунав мост от началото на тази година. При последния по-рано тази седмица бяха задържани двама души с 4353 евро и накити.

През миналата година по тази линия в Русе има предотвратени опити за измами за над 100 хиляди лева, а на територията на областта са установени и задържани 25 т. нар. мулета, свързани основно с престъпни групи от Румъния.