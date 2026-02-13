Костадинов: Има държавен чадър над сектата от "Петрохан"

Има държавен чадър над сектата от "Петрохан". Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, предаде репортер на БГНЕС.

"Има чадър над всякакви такива видове секти, организации. Ако няма държавен чадър над тази организация, как може да съществуват? Очевидно е, че имат връзки с управляващите. Само ние ли го виждаме това", подчерта Костадинов.

По думите му ДАНС и прокуратурата са безполезни.

Как подобни организации ще съществуват, без да има чадър от държавата върху тях? Виждате, че ПП-ДБ обясняват, как нищо особено не се е случило. ПП-ДБ са тумор в българската политическа система, но пък са важен коалиционен партньор на ГЕРБ. Борисов неведнъж се е изказвал ласкаво за тях, особено за ДБ. И попитах, дали е имало известни политици, които са ходили в хижа Петрохан. Отговорът е, че тече разследване. А дни по-късно Борислав Сандов и Васил Терзиев си признаха, че са ходили във вилата. Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група, допълни Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" коментира и интервю на председателя на изселническата организация "Бултюрк" Рафет Улутюрк пред БНР, който открито заявява, че турците ще подкрепят партията на Румен Радев.

И други турски организации са заявявали подкрепа за партии, но това е сериозна заплаха за България, каза Костадинов. Във видеото Улутюрк говори и за заплаха, насочена пряко към България. Коментирайки, че приема „тревожно и с несъгласие“ твърденията, че вотът в Турция е извън законите и турските граждани не бива да се приемат като заплаха, той казва: "Той България сигурно не знае заплаха какво е, но занапред много трябва да се научат, но това ще се плати много скъпо и за всички ни", обясни Костадинов.

Ден или два по-късно "секретарката на бившия президент" Йотова наложи вето върху промените в ИК, а Радев даде мандата за служебно правителство на АПС. Питаме се, дали организацията Бултюрк щом е създадена от турските служби, дали няма нещо общо с българските служби и това дали не създава опасност за българската сигурност. Призоваваме българските граждани да преценят всички действия на всички партии дотук - очевидно има зависимости, но и очевидно българският народ може да реши дали да ги отстрани от обществото, заяви още Костадинов.