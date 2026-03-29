Смърт след сбиване в центъра на Слънчев бряг

48-годишен мъж от Св. Влас е починал при ударите

29.03.2026 | 10:27 ч. Обновена: 29.03.2026 | 10:30 ч. 30
Снимка: БГНЕС

48-годишен мъж от Св. Влас е починал след сбиване тази сутрин в центъра на Слънчев бряг.

Около 5:30 ч. две компании – едната от село Оризаре, а другата от Св Влас, се засекли в заведение в хотел в центъра на комплекса, като помежду им възникнало спречкване.

На място бил извикан екип на охранителна фирма, която предотвратила физически сблъсък и двете компании се разделили. Част от мъжете тръгнали към Оризаре с такси. По време на пътуването обаче видели един от мъжете от компанията, спрели и се сбили с него. По време на сбиването мъжът - на 48 години паднал на тротоара и починал, предаде NOVA.

Петимата от Оризаре са задържани. Очаква се аутопсията да покаже дали мъжът е починал заради здравословен проблем, или заради ударите, които е получил.

