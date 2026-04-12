Полицаи застреляха Луцифер, нападнал с мачете хора в Ню Йорк

Въоръженият наранил трима души на метростанцията Гранд Сентръл

12.04.2026 | 10:28 ч. 19
Снимка БГНЕС

Въоръжен с мачете мъж, нарекъл себе си Луцифер, нарани трима души на метростанцията Гранд Сентръл в Ню Йорк, преди да бъде смъртоносно прострелян от полицаи, съобщи Би Би Си.

Нападателят наранил 84-годишен мъж и 65-годишен мъж по главите и лицата им, а 70-годишна жена била с порязвания по рамото на перон на метрото.

Полицията съобщи, че нападателят, идентифициран като 44-годишния Антъни Грифин, е игнорирал многократните искания да хвърли оръжието и се е нарекъл Луцифер, предаде БТА.

Властите заявиха, че нямат съмнение за връзка с тероризъм в инцидента, който е довел до отклоняване на влаковете.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул заяви в изявление, че "невинни хора са били нападнати в безсмислен акт на насилие".

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани похвали служителите за бързата им реакция и заяви, че ще бъдат публикувани записи от полицейските камери на инцидента. 

 

