Съпругата на испанския премиер получи обвинение в корупция

Съпругата на испанския министър-председател Педро Санчес - Бегоня Гомес, беше официално обвинена в корупция след двугодишно разследване, гласи обявено днес съдебно решение, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Съдия е повдигнал обвинения срещу Гомес за злоупотреба с власт, търговия с влияние, корупция и незаконно присвояване, се казва в решението от 11 април.

Съдия Хуан Карлос

Пейнадо обвинява Бегоня Гомес в присвояване на публични средства, търговия с влияние и корупция

Защитата от своя страна продължава да настоява за прекратяване на случая.

В края на февруари апелативен съд в Мадрид отмени предаването на 55-годишната Бегоня Гомес на съдебен състав, като прецени, че решението на разследващия съдия Пейнадо е било взето "преждевременно“ и не е достатъчно мотивирано, тъй като липсват „достатъчни разумни доказателства“. Тогава съдът препоръча връщане на случая към етапа на предварителното разследване.

От април 2024 г. Бегоня Гомес, която винаги е отричала всякакви злоупотреби, е обект на мащабно разследване по няколко линии, включително за корупция и търговия с влияние.

Използвала позицията на съпруга си

Гомес, която до началото на 2024 г. ръководеше магистърска програма по мениджмънт, е заподозряна от съдия Пейнадо, че използвала позицията на съпруга си, за да получава финансиране, включително от бизнесмена Хуан Карлос Барабес.

С течение на месеците магистратът разшири разследването и към други престъпления, като подозира също, че асистентката на Бегоня Гомес – назначена от канцеларията на Санчес, за да помага в дейностите на половинката му, произтичащи от ролята й на съпруга на министър-председател, е съдействала всъщност в нейните професионални дейности извън тази роля.