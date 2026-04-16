BGONAIR Live Новини Днес | 81

Удар срещу трафика на мигранти: арести след спецоперация

11 нелегални чужденци са заловени при акция на „Гранична полиция“, повдигнати са обвинения срещу участници в схемата

16.04.2026 | 16:08 ч. 0
Снимка:МВР

 Специализираната полицейска операция е проведена на 14 и 15 април 2026 г. от служители на дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ в ГДГП и сектор „Специални тактически действия“ в РДГП - Драгоман под наблюдението на Софийска градска прокуратура с цел неутрализиране на организирана престъпна група, занимаваща се с превоз на нелегални мигранти на българска територия.

Граничните полицаи са задържали в момент на качване на 11 незаконни мигранти в товарен автомобил /тир с турска регистрация/ 25-годишен криминално проявен сирийски гражданин, участник в престъпната група и двама турски граждани на 45 г. и 55 г. – водачи на товарния автомобил. Незаконните мигранти - от Ирак, Мароко и Турция – също са задържани.

На адреси в София са задържани още двама сирийци, участници в организираната престъпна група – 28-годишен криминално проявен и 19 - годишен.
В хода на процесуално-следствените действия са намерени и иззети вещи и предмети, свързани с престъпната дейност.

По образуваното досъдебно производство под наблюдението на софийската градска прокуратура е установено, че организираната престъпна група е действала от ноември 2025 г. Нелегалните мигранти са били превозвани с товарни автомобили от българо–турската към българо-румънската граница.

В качеството на обвиняеми за участие в трафик на нелегални мигранти са привлечени общо четирима сирийски граждани. Лидерът на организираната престъпна група – сириец на 30 години, е обвинен задочно, тъй като се издирва с европейска заповед за арест по друго досъдебно производство за идентична престъпна дейност. Останалите трима сирийци са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 281 от НК. Те са задържани за 72 часа в изпълнение на прокурорско постановление. Двамата турски граждани също са обвиняеми за престъпление по чл. 281 от НК и са задържани за 72 часа. Работата по документиране на престъпната дейност на организираната престъпна група продължава.

