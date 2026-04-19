Новини Днес | 53

Шофьор с отнета книжка блъсна полицейска кола при преследване

28-годишният мъж е отказал да му бъде направен тест

19.04.2026 | 11:00 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Млад мъж нанесе материални щети на полицейска кола след преследване в района на Суворово, съобщиха от МВР във Варна. Екипът подал сигнал на шофьора да спре за проверка, но вместо това той увеличил скоростта. 

Последвало преследване, като мъжът тръгнал по черен път, за да се скрие. След това ударил автомобила на полицаите.

Мъжът е на 28 години. Той е известен на МВР и е без книжка, защото му е отнета заради шофиране след употреба на алкохол и наркотици. При настоящия инцидент е отказал да му бъде направен дръг тест. В колата му е открито пликче с кристали, като видът на веществото ще бъде уточнен с експертна справка, предаде БТА.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

преследване полицейски автомобил Суворово
