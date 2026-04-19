До 10 години затвор грозят граничарите от Елхово, хванати за трафик на мигранти

Срещу тях са повдигнати обвинения

19.04.2026 | 19:56 ч. 5
Снимка: Pixabay/ garten-gg

От две до десет години затвор и глоба между 5000 до 20 000 лева грози задържаните служители на "Гранична полиция" в Елхово. 

От Районната прокуратура в Ямбол съобщиха, че двама служители на Регионалната дирекция "Гранична полиция" са били задържани за 72 часа, а срещу тях са повдигнати обвинения за трафик на мигранти. 

"Привлечени са за престъпления по чл. 281, ал. 2 от Наказателния кодекс. Наказанието, което законът предвижда, е лишаване от свобода от две до десет години и глоба от 5000 до 20 000 лева", посочи районният прокурор на Ямбол Мина Грънчарова.

Предстои прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо задържаните гранични полицаи пред Районен съд - Елхово, посочи още тя. 

Свързани статии

Служителите от смяната триели алармите от ситемата, които се задействат, когато покрай границата биват засечени бежански групи

Служителите на Гранична полиция бяха задържани вчера. Според информацията те триели алармите от ситемата, които се задействат, когато покрай границата биват засечени бежански групи, които се опитват да я преминат нелегално.

Освен че отранявали следите от видеозаписите за сигурност, те подпомагали мигрантите, като координирали пътя им, съдействали им и с набирането на автомобили, с които да се придвижат към вътрешността на страната. За движението на определени групи бежанци в докладните на служителите от тази смяна се записвало, че "няма нарушения".

"Те са ги подпомагали, като са им осигурявали коли. Триели са алармите, които по принцип се включват и сигнализират със звук и картина, когато има нарушители по трасето, което се пада в обхвата на ГПУ-Елхово. Липсата на такива индикации и честите "няма нарушения" в оперативните дневници на служителите вероятно са насочили вниманието на "Вътрешна сигурност", твърди източник пред "Флагман".

