Зловеща измама в Търново: Три жени погребали дядо си в двор, за да взимат пенсията му

Зловеща имотна измама се разигра във Велико Търново. Близо две години три жени прибирали пенсията на починал възрастен мъж, след като го погребали в двора на дома му, съобщават от "24 часа".

77-годишният мъж бил много болен и живеел с дъщеря си и двете си вече пораснали внучки. Преди няколко дни обаче съседи подават сигнал, че отдавна не са виждали мъжа. Когато питали за него, близките обяснявали, че бил в болница, но продължителното му отсъствие ги усъмнило.

След като отиват на оглед, криминалистите бързо разплитат случая. Те забелязали странно бетонирано петно в двора, разбили го и се натъкнали на тялото на стопанина, съобщават от ОДМВР - Велико Търново.

Оказва се, че мъжът е починал в края на 2024 г. . Неговите наследници не уведомили институциите, а го погребали тайно в имота, в който живеели, и продължили да вземат пенсията му.

Дори продали апетитния имот в идеалния център на Велико Търново с условие възрастният човек да остане да го обитава до смъртта си, твърдят запознати.

Тялото е ексхумирано и откарано за аутопсия и експертизи. По първоначални данни няма съмнения за насилствена смърт, а старецът е починал от тежко заболяване, но скрито от властите е погребан на нерегламентирано място.

Разследването продължава под наблюдението на Окръжната прокуратура.