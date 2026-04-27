BGONAIR Live Новини Днес | 53

Зловеща измама в Търново: Три жени погребали дядо си в двор, за да взимат пенсията му

Близо две години те се възползвали от средствата

27.04.2026 | 10:24 ч. Обновена: 27.04.2026 | 11:01 ч. 32
Снимка: БГНЕС

Зловеща имотна измама се разигра във Велико Търново. Близо две години три жени прибирали пенсията на починал възрастен мъж, след като го погребали в двора на дома му, съобщават от "24 часа". 

77-годишният мъж бил много болен и живеел с дъщеря си и двете си вече пораснали внучки. Преди няколко дни обаче съседи подават сигнал, че отдавна не са виждали мъжа. Когато питали за него, близките обяснявали, че бил в болница, но продължителното му отсъствие ги усъмнило.

След като отиват на оглед, криминалистите бързо разплитат случая. Те забелязали странно бетонирано петно в двора, разбили го и се натъкнали на тялото на стопанина,  съобщават от ОДМВР - Велико Търново.

Оказва се, че мъжът е починал в края на 2024 г. . Неговите наследници не уведомили институциите, а го погребали тайно в имота, в който живеели, и продължили да вземат пенсията му. 

Дори продали апетитния имот в идеалния център на Велико Търново с условие възрастният човек да остане да го обитава до смъртта си, твърдят запознати.

Тялото е ексхумирано и откарано за аутопсия и експертизи. По първоначални данни няма съмнения за насилствена смърт, а старецът е починал от тежко заболяване, но скрито от властите е погребан на нерегламентирано място. 

Разследването продължава под наблюдението на Окръжната прокуратура.

