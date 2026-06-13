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Трагедия на пътя Гоце Делчев – Долно Дряново: 57-годишен мъж загина при катастрофа

Няма информация за други пострадали

13.06.2026 | 19:56 ч. Обновена: 13.06.2026 | 19:56 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

57-годишен мъж загина при катастрофа на пътя между Гоце Делчев и село Долно Дряново. Инцидентът е станал малко след 18.00 часа, съобщава БНТ. 57-годишен мъж е управлявал лек автомобил, но поради здравословен проблем е загубил контрол над превозното средство, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е блъснал в друг лек автомобил. Вследствие на удара мъжът е починал. Няма информация за други пострадали.

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Движението в района се регулира от полицейските служители.

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Тагове:

полиция катастрофа загинал Гоце Делчево
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