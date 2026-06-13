IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 79

Тежка катастрофа край Шипка: един загинал и двама ранени при сблъсък на мотори и автомобил

Шофьорът на колата и 53-годишният рокер са тествани на място за алкохол

13.06.2026 | 20:36 ч. Обновена: 13.06.2026 | 20:37 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Един човек загина и двама са ранени при тежка катастрофа с два мотора и лек автомобил край Шипка. Сигналът за инцидента е подаден днес малко преди 18:00 часа. По първоначални данни сблъсъкът е между лек атвомобил, управляван от 25-годишен шофьор, и два мотоциклета с водачи на 52 и 53 години. При удара сериозно са пострадали и двамата мотоциклетисти, както и 47-годишна жена, която е пътувала на единия мотор.

Състоянието на единия от мъжете е наложило спешното му транспортиране в болницата в Стара Загора, където по-късно е починал. Другият моторист и спътничката му са откарани до лечебното заведение в Казанлък, където в момента им се оказва медицинска помощ, пише БНТ.

Свързани статии

Инцидентът затвори късно следобед пътя Казанлък-Габрово в района на град Шипка. Инцидентът се случва на фона на мащабния рокерски събор, който се провежда в момента в Казанлък и събра хиляди мотоциклетисти от цялата страна.

Шофьорът на колата и 53-годишният рокер са тествани на място за алкохол, като резултатите са отрицателни.

Към момента пътят в района на местопроизшествието остава затворен за движение. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през град Шипка. На място продължават да работят полицейски екипи, които извършват оглед и изясняват причините за инцидента.

По-рано при друг инцидент на пътя Гоце Делчев-Долно Дряново загина 57-годишен мъж.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Казанлък Шипка загинал катастрофа
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem