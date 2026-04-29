Във Варна: Арестуваха "готвач" с голямо наркодосие

При специализирана акция е задържан 35-годишен варненец, приготвял наркотици у дома си, съобщиха от МВР. При претърсването на жилището му са открити метамфетамини, прекурсори и различни субстанции за приготвяне на синтетични наркотични вещества.

От Апелативната прокуратура в града допълниха, че мъжът е действал в условията на опасен рецидив. Мъжът е осъждан пет пъти за престъпления, свързани с наркотични вещества.

Той е задържан за срок до 72 часа. Предстои Окръжният съд във Варна да разгледа искането на прокуратурата да му бъде наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“.