Мирослав Ненков предупреди: Каквото и да се види като реклама с моето лице, е измама

Д-р Мирослав Ненков не коментира дали има чадър над измамната схема за хранителни добавки, представяни като животоспасяващи лекарства, но пък подчерта, че групата функционира от много години.

„Въпросът е, че страшно много неща са продавани чрез фалшиви реклами с лицата на мои колеги. Това е дупка в управлението и в превенцията на това какво пием ние като пациенти. Самият факт на измамата е страшно гнусен. В едно от видеата, които бяха разпространявани, хора биваха призовани да спрат собственото си лечение”, посочи той пред "Нова телевизия".

Мащабна акция срещу престъпна схема за фалшиви лекарства. ГДБОП, СДВР и Прокуратурата разбиха нелегален цех, действал от България към няколко държави в Европа. Продуктите са били рекламирани чрез видеа с лицата на известни лекари, журналисти и обществени личности, генерирани с помощта на изкуствен интелект. Така на потребителите са предлагани медикаменти, основно за сърдечно-съдови заболявания.

Един от потърпевшите, подал сигнал по случая, е д-р Мирослав Ненков – бивш министър на здравеопазването. По първоначални данни добавките не са опасни, но схемата е донесла печалба от около 250 милиона евро за последните пет години.

Първата реклама, която достигнала до него, била за "лекарства" за кръвното налягане. Той подчерта, че адвокатът му е достигнал до факта, че става въпрос за международна група, документите били подадени към прокуратурата, а той самият бил извикан и на разпит.

По информация на институциите са намерени около 300 различни хранителни добавки. "Въпросът е къде е хъб-ът и се надявам организаторът на схемата да бъде разкрит”, каза потърпевшият.

По думите му не е удачно лекари да рекламират публично продукти и подчерта: "Каквото и да се види с моето лице, е измама. Аз няма публично, пред непрофесионална публика, да рекламирам продукт за лечение”.

Владимир Димитров, ГДБОП: Измамниците от схемата са знаели как и кого да таргетират

Владимир Димитров, директор на дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП пред БНТ: "Предполагаме, че схемата е действала от няколко години, дори от повече от 10-15 години и на практика организираната престъпна група чрез изключително агресивна реклама в киберпространството е таргетирала възрастни граждани на Европейския съюз с примамливи предложения за лекарствени средства или продукти, които са насочени в различни направления, като отслабване, различни други здравословни проблеми, сърдечни проблеми, кожни проблеми и така нататък."

Вероятно в престъпната група са участвали десетки граждани на няколко страни в евросъюза. Тя е залагала на агресивна реклама в социалните мрежи, насочена към възрастните хора

"Измамниците отлично са знаели как да таргетират и кого да таргетират в социалните мрежи, тъй като при създаване на реклама е възможно да бъде избрана възрастовата група на аудиторията, нейните интереси, приблизително естествено, териториалния обхват, където потребителите на тази социална мрежа да видят тази реклама. И рекламата, чрез стресиращи видеа с изкуствен интелект на известни български личности, дали ще са журналисти, дали ще са доктори, дали ще са политици, е отвеждала бъдещите жертви към сайтове, на които е имало обяснение колко този продукт ще им помогне да оправят ставите си, кръста", заяви Владимир Димитров.

Основната производствена база е била на територията на София, в нея са открити около 300 различни вида лекарствени средства или продукти, добавки за различни здравословни проблеми. Дейността им е била прикривана от уж легитимни компании, а клиентите са били пренасочвани към колцентрове, които допълнително са затвърждали мнението, че този продукт ще им помогне. Давани са дори съвети да се прекрати приема на лекарства, предписани от лекар. Проблем и факта, че производството на хранителни добавки у нас е на уведомителен режим. Сред известните лица, използвани за реклама на фалшивите добавки е и кардиологът проф. Иво Петров.

Проф. Иво Петров, кардиолог: "Това беше една дългоочаквана стъпка, както от колегите специалисти, които очакваха в уж рекламирането на такива фалшиви лекарствени средства, които всъщност не са такива. Това са мними лекарствени средства. Те даже не са и хранителни добавки. Аз подавах сигнал още преди 7-8 години към ГДБОП, към прокуратурата и към множество други институции, както и колегите, които бяха въвлечени. Тоест не само аз бях въвлечен с фалшива реклама на несъществуващи вълшебни средства, които едва ли не изчистват съдовете, оправят кръвното налягане, не е нужно да взимате така наречената химия. Един от съветите е да се спре класическата терапия, която за много голяма част от хората може да бъде фатална. Особено такива със сърдечно-съдови проблеми. И точно това е голямото послание. Лекарствата, истинските медицински средства се купуват от аптеката и се препоръчват от лекар, а не от социалните медии и от кол-центрове."

От ГДБОП отново призоваха да се подават сигнали за разпространението на подобни фалшиви видеа или информация.