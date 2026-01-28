Съдът върна делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних на прокуратурата

Софийският градски съд върна делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних на прокуратурата за отстраняване на несъответствия.

Портних е обвинен, заедно с бившия областен управител Стоян Пасев, както и двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация", за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище. В обвинението се посочва, че са подправяни официални документи и са предоставяни неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове и средства от националния бюджет за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на града, подаден от Община Варна (бенефициент).

Според съда допуснатите несъответствия в обвинителния акт пречат на обвиняемите да разберат в какво са обвинени. Също така има противоречия в квалификацията в обвинителния акт за извършителството и помагачеството, което затруднява наказателното производство.

"Абсолютен фарс. В рамките на около 30 минути съдията обясни на Европейската прокуратура, че е внесла нещо, което не отговаря на нищо. Това означава, че след известно време, когато отново има избори, същата поръчкова прокуратура ще внесе някаква друга глупост, която по същия начин да бъде отхвърлена от съда", каза Портних пред медиите след заседанието.

Той допълни, че настоява да се даде ход на делото, за да се прекрати този цирк, въпреки че има сериозни процедурни и процесуални нарушения. Най-важното от тях е фактът, че сигналоподателят е Йоан Кратерзиян, чиято жена аз съм уволнил поради злоупотреби. Също така, Европейската прокуратура е назначила Каратерзиян за вещо лице по собствения си сигнал, каза още Портних.

В отговор на въпрос от журналисти "защо политизира случая" Портних отговори, че той е бил политизиран преди местните избори през 2013 г., когато Каратерзиян е бил назначен за вещо лице. Портних посочи, че същата тема е била повдигнала преди парламентарните избори през 2024 г. "Тогава Теодора Георгиева, първият български европрокурор, която е отстранена от Лаура Кьовеши, европейският главен прокурор, именно заради нарушения по това дело, не по делото за газовото хранилище в Чирен, излъга всички, че ще внесе обвинителен акт, а нищо не направи", заяви Портних.

Той разказа за негова среща с Теодора Георгиева във Варна. Дойде призовка от друг прокурор, а се яви тя. След което 15 минути ѝ обяснявах разликата между акт за държавна собственост и общинска собственост и че един кмет не може да издава актове за държавна собственост. Като разбра, че не съм създавал актове за държавна собственост, защото съм кмет и не мога, и че ми показва акт с чужд подпис, си счупи химикалката на две и хвърли каквото държеше. Затова твърдя, че това са поръчкови действия от Теодора Георгиева, посочи Портних.

Нарушенията са много фрапиращи. Съдията каза нещо много важно – това, за което се повдига обвинение, го няма в обвинителния акт. Ние искахме делото да тръгне, защото да си обвиняем толкова дълго време не е добър знак, каза пред медиите Бранимир Балачев, защитник на един от обвиняемите.

По неговите думи на съдебния състав от началото им е станало ясно, че делото няма да тръгне. Много мотивирано и ясно каза, че по този начин структурирано обвинението, няма да стане. Няма никакви съмнения, че делото е политизирано, заяви Балачев.