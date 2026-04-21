Новини Днес | 63

Рецидивист, предлагал по 40 евро на глас, се бори за живота си след побой

Задържан е 34-годишният нападател

21.04.2026 | 14:30 ч. Обновена: 21.04.2026 | 14:30 ч. 2
Снимка: БГНЕС

58-годишен рецидивист от село Вирове обещавал облага на хора от селото, за да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа сила, съобщиха от ОД на МВР Монтана.

Установени са четирима жители на селото, които упражнили изборните си права в полза на определена политическа партия срещу обещание да им бъдат заплатени по 40 евро след края на изборния ден.

Вечерта в деня на изборите между 58-годишния и 34-годишен рецидивист, един от хората, на които били обещани 40 евро, възникнала физическа саморазправа.

Вследствие на побоя по-младият мъж получил порезна рана на ръката, а по-възрастният - оток на мозъка. Последният е настанен за лечение в МБАЛ Монтана, с опасност за живота.

На 34-годишния е наложено задържане до 24 часа. По случая са образувани две досъдебни производства.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

рецидивист купен вот опасност за живота побой
